هنيدي يحقق 419 ألف جنيه إيرادات أمس بفيلمه «نبيل الجميل أخصائي تجميل»

استطاع محمد هنيدي أن يتصدّر إيرادات الموسم الجاري بفيلمه «نبيل الجميل أخصائي تجميل»، خاصة أنَّ أحداث الفيلم تدور في إطار كوميدي تشويقي بين شخصية هنيدي ونور اللبنانية.

أكّد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، أنَّ الفيلم حقق أمس نحو 419 ألف جنيه، وتصدّر المركز الأول بين الأفلام المنافسة الأخرى، ونافس 4 أفلام أخري بدور العرض.

أحداث فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل

قصة حب تنشأ بين شخصية نبيل الجميل الذي يعمل طبيب تجميل، ويقابل نور، وتنشأ بينهما قصة حب، بهذه القصة تبدأ أحداث الفيلم، إذ يتخرج الثنائي من كلية الطب قسم التجميل، ويحاول كلا منهم أن يجد طريقه بعد أن يعمل في عيادة والدها لفترة طويلة.

أبطال فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل

الفيلم بطولة عدد من الأبطال الكوميدية أولهما محمد هنيدي، محمد سلام، ونور اللبنانية، وياسر الطوبجي، وأحمد فؤاد سليم، وحجاج عبدالعظيم، ومادلين طبر، وضياء الميرغني، ومحمد رضوان، ومحمد الصاوي، ورحمة أحمد، من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج خالد مرعي.