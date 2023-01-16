439 ألف جنيه إجمالي إيرادات فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل أمس الأحد

حقق الفنان محمد هنيدي إيرادات عالية أمس بدور العرض، وتصدّر المركز الأول بين الأفلام المنافسة الأخرى، إذ حقق نحو 439 ألف جنيه، حسبما أكّد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

أحداث فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل

شخصية نبيل الجميل الذي يعمل طبيب تجميل، ويقابل نور، وتنشأ بينهما قصة حب، بهذه القصة تبدأ أحداث الفيلم، إذ يتخرج الثنائي من كلية الطب قسم التجميل، ويحاول كلا منهم أن يجد طريقه بعد أن يعمل في عيادة والدها لفترة طويلة.

ينافس الفنان محمد هنيدي 4 أفلام أخرى بدور العرض، وتدور أحداث في إطار كوميدي، ويشارك فيه الفنان محمد هنيدي كإنتاج، وهذا يعتبر خطوة مختلفة في تاريخ الفني، وأشاد النقاد والجمهور بفيلم محمد هنيدي بعد عرضه بدور العرض، وتصدر المرتبة الأولى حتى الوقت الحالي.

أبطال فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل

جمع الفيلم الكوميدي بين عدد من الأبطال بمشاركة محمد هنيدي الذي تفوق بأدائه الكوميدي، ومنهم محمد سلام، ونور اللبنانية، وياسر الطوبجي، وأحمد فؤاد سليم، وحجاج عبدالعظيم، ومادلين طبر، وضياء الميرغني، ومحمد رضوان، ومحمد الصاوي، ورحمة أحمد، من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج خالد مرعي.