«الأرصاد»: شبورة مائية كثيفة على مدن القناة غدا الجمعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان، عن حالة الطقس غدًا الجمعة في بمحافظات القناة الثلاث «السويس والإسماعيلية وبورسعيد»، إذ تتكون شبورة مائية كثيفة صباحًا.

وذكر بيان الأرصاد أن طقس مدن القناة غداً الجمعة 12 من شهر طوبة يشهد تكون شبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى محافظات القناة الثلاث والرياح تكون معتدلة وتسجل سرعتها 16كم/ساعة كما يسود طقس مشمس.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وذكر البيان أن حالة البحر المتوسط في طقس مدن القناة غدًا الجمعة تكون معتدلة وارتفاع الموج به يتراوح بين متر ونصف إلى مترين واتجاه الرياح جنوبية شرقية.

أما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج به يتراوح بين متر إلى متر ونصف، واتجاه الرياح شمالية غربية.

انخفاض درجات الحرارة والسويس تسجل 10 درجات

وأشار البيان إلى أن درجات الحرارة المتوقعة فى طقس محافظات القناة غدا الجمعة كالتالي:

السويس العظمى 21 والصغري 10 درجات مئوية

الإسماعيلية العظمى المتوقعة 22 والصغرى 11 درجة مئوية

بورسعيد درجة الحرارة العظمى المتوقعة 21 أما الصغرى 14 درجة مئوية.