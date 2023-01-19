ابنة الفنان عمر الحريري لـ قناة الحياة: إصابتي بالسرطان عطلت عملي في الإعلام

قالت ميريت عمر الحريري، ابنة الفنان عمر الحريري، إنها تجاوزت المرحلة العمرية التي تبدأ فيها العمل بالتمثيل.

وأضافت «الحريري» خلال استضافتها ببرنامج «حلو الكلام» عبر قناة الحياة، الذي تقدمه الفنانة منال سلامة: «كبرت على التمثيل، وقررت إني أحصل على دبلومة في الإعلام لرغبتي في العمل كمذيعة، وحصلت عليها وتدربت على أيدي إيناس جوهر وسمير صبري، وبدأت أعمل فكرة البرنامج والفورمات الخاص به، وبمجرد الانتهاء من خططي اكتشفت إصابتي بالسرطان، وعملت العملية وتحدد استكمال العلاج بعد العملية بكيماوي وإشعاعي، ولم أحب أن أخوض هذه الفترة بإحباط».

المرض هدية وابتلاء ورضيت به

وتابعت: «وكان لابد أن أرضى لأنها هدية، وابتلاء، وكان أكثر حاجة ممكن تطلعني من اللي أنا فيه إني أدخل ورش تمثيل، كنت أقضي الثلاثاء والأربعاء والخميس وعندي الأعراض الجانبية، والجمعة بنزل الورشة، وقعدت 9 أشهر فترة العلاج الكيماوي في ورش تمثيل».

المنتجين طلبوا مني أغير اسمي

واستطردت: «خلصت وبدأت تيجي فرص، وبدأت أترشح لأدوار، وقعدت سنة بروح شركات الكاستينج وبعمل أوديشن وأمشي، وفي يوم قررت أروح شركة، وقلت إني عايزه اشتغل وليه سبب عدم شغلي، وصاحب الشركة قالي بصراحة الناس بتقول أنت بنت الأستاذ ومينفعش تاخدي أدوار صغيرة، ولو كده غيري اسمك، لكن رفضت طبعا».