قناة الحياة تجري عددا من اللقاءات مع المستفيدين من مبادرة «ازرع»

أجرت قناة الحياة، لقاء مع عدد من المستفيدين من مبادرة «ازرع»، وقالت الحاجة نفيسة، إحدى المستفيدات إنها تمتلك نصف فدان تزرعهم حسب الحاجة.

وقالت: «عندي نصف فدان وبزرع فيه قمح وبنجر وبطاطس حسب الحاجة، واستفدنا من مبادرة ازرع واتعلمنا فيها إزاي نزرع القمح، ونحرتها ونعملها مصاطب ونرمي فيها البذور، لتوفير المياه والمجهود».

الرئيس السيسي يهتم باستصلاح الأراضي

وأضات: «بناخد منها محصول كويس في آخر السنة، وعايزة أشكر التحالف والهيئة الإنجيلية والرئيس عبدالفتاح السيسي اللي مهتم باستصلاح الأراضي عشان تنفع الأجيال اللي جايه».

الفلاحون يشكرون مؤسسة التحالف الوطني لتوفير مدارس حقلية

وقال الحاج ممدوح، أحد المستفيدين من المبادرة، إنه يمتلك فدان ونصف يزرعها قمحا، «استفدت من المدارس الحقلية، ونشكر مؤسسة التحالف الوطني لتوفير مدارس حقلية ومكنش عندنا فكرة عن كيفية زراعة القمح بشكل علمي، وكنت في السابق أزرع بالطريقة التقليدية، وعرفتني زراعة المصاطب اللي وفرت في الري مياه كثيرة ووفرت كذلك في التقاوي، وتقاوي مصر 1 تعطي إنتاجية من 22 إلى 24 إردب، بسعر معقول».

وأضاف: «المدارس الحقلية فتحت أعيننا على كيفية الزراعة والري، وكذلك نتواصل مع المسؤولين باستمرار ولا يتأخرون عنا بأي معلومة».