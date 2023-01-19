محافظ بورسعيد ضيف «بصراحة» للإعلامية رانيا هاشم على قناة الحياة غدا

يحل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ضيفا على الإعلامية رانيا هاشم، على قناة الحياة، في تمام السابعة مساء غدٍ الجمعة، في برنامج «بصراحة»؛ ليرد بصراحة على شكاوى وأسئلة مواطني محافظة بورسعيد.

أبرز الفرص والتحديات بالمنطقة الحرة

ومن المقرر أن يشرح محافظ بورسعيد كيفية استغلال مقومات المحافظة السياحية لجذب السياحة ويتحدث عن أبرز الفرص والتحديات التي تواجه المنطقة الحرة التي اشتهرت بها بورسعيد، وكيف تتوسع المحافظة في عدد من المصانع مثل صناعة إطارات السيارات وغيرها.

إسكان الشباب

وسيتطرق اللواء عادل الغضبان، إلى عددٍ فرص العمل التي تقدم للمواطن، وإشكالية إسكان الشباب وكيف يمكن حلها وغير ها من الموضوعات محل اهتمام المواطن.