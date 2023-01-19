ابنة الفنان عمر الحريري تكشف لـ قناة الحياة أسباب ابتعادها عن التمثيل

كشفت ميريت عمر الحريري، ابنة الفنان القدير عمر الحريري، أسباب ابتعادها عن التمثيل في مرحلة البدايات، وقالت إنها طوال عمرها تحب الفن وصناعة الفن والدراما.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج «حلو الكلام» عبر قناة الحياة، الذي تقدمه الفنانة منال سلامة، «أنا طول عمري بحب الفن وصناعة الفن والدراما، ومكنش هدفي إني أشتغل ممثلة وكان كل هدفي إني أكون خلف الكاميرا كمصورة أو مخرجة».

زواجي في الإسكندرية عزلني عن القاهرة

وتابعت: «تزوجت وعشت في الإسكندرية ودا عزلني عن القاهرة وأما حبيت أفكر إني أدرس، والدي كان دايما يقول عشان تعملي أي حاجة لها علاقة بالفن لازم تدرسي، وكان دا صعب جدا لأني مرتبطة بالولاد وتعليمهم».

أخدت خطوة الفن بعد زواج أبنائي

واستطرت: «ومرت الأيام وأما الولاد كبروا وانتقلت إلى القاهرة، ولقيت نفسي ضيفة عليهم وكلهم في بيوتهم وحياتهم، فكان لازم إني آخد خطوة وابدأ حياة جديدة في مهنة جديدة كان نفسي أمارسها».