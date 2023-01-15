«القابضة للمياه» تعقد ندوات لتوعية المزارعين حول ترشيد الاستهلاك

قامت الادارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية بتنفيذ ندوة لتوعية للمزارعين بأهمية ترشيد استهلاك المياه والطرق الصحيحة للتعامل مع شبكات الصرف الصحي لتحقيق التنمية المستدامة ضمن بروتوكول التعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية وبين الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالشرقية وتنفيذا لسياسة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والتخلص الأمن من مخلفات الصرف الصحي والتعريف بجهود الدولة في مشروعات محطات مياه الشرب والصرف الصحي

التعريف بالخدمات التي تقدمها الشركة كالعدادات مسبقة الدفع

واشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية في بيان الي انه تم التعريف بالخدمات التي تقدمها الشركة كالعدادات مسبقة الدفع و القطع الموفرة للمياه ودورها في ترشيد استهلاك المياه بالإضافة الي خدمة الخط الساخن 125 لتلقي شكوي المياه و الصرف الصحي وأرقام الشركة 01205502098 /01205502086 و تطبيق الموبايل 125 و تطبيق قراءتي لتسجيل قراءة العداد حتي يوم 15 في كل شهر و النافذة الأعلامية للشركة علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ،

وقالت الشركة انه تم الحديث عن المعايير القياسية لجودة مياه الشرب وتم تلقي أسئلة واستفسارات الحضور والرد عليها .

الاهتمام بقضية التغيرات المناخية وآليات التكييف معها

وأكد المهندس عامر كمال ابو حلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية على أهمية التواصل مع جميع المؤسسات الحكومية والجهات التنفيذية وبخاصة المعنية بقضايا المياه من أجل تنفيذ برنامج توعوي متكامل للوصول إلى المواطنين لتوضيح الرؤية العامة لاستيراتيحية الدولة للتنمية المستدامة و تناول موضوعات حيوية مثل ترشيد استهلاك المياه وخطورة الطلمبات الحبشية والتخلص الامن من مخلفات الصرف الصحي بجانب الاهتمام بقضية التغيرات المناخية وآليات التكييف معها.