محمد التاجي بعد خضوعه لجراحة في القولون: «الحمد لله صحتي بتتحسن»

حرص الفنان محمد التاجي، على طمأنة الجمهور، بشأن تطورات حالته الصحية، بعد خضوعه لعملية جراحية، أمس الأربعاء، داخل أحد المستشفيات بالقاهرة، أمس الأربعاء.

وقال محمد التاجي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه خضع لعملية جراحية في القولون، حيث أصبت بـ«فتق» في الأمعاء الدقيقة، موضحًا: «الحمد لله العملية نجحت وحالتي الصحية بتتحسن مع الوقت، والأطباء هيكتبوا لي خروج من المستشفى بكرة إنّ شاء الله».

ووجه محمد التاجي الشكر والتقديم إلى الجمهور، الذي دعمه وسانده طوال الساعات الماضية، فور دخوله غرفة العمليات، مؤكدًا أن حالته الصحية تتحسن.

تفاصيل الأعمال الفنية الأحدث لـ محمد التاجي

وشارك محمد التاجي، في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسلي «دايما عامر» بطولة مصطفى شعبان، و«فاتن أمل حربي» بطولة نيللي كريم.

كما شارك محمد التاجي مؤخرًا، في مسلسل «المتهمة» بطولة الفنانة درة، وحقق نجاحًا كبيرًا، فضلًا عن عرض فيلم «واحد تاني»، الذي عُرض في جميع دور العرض بمصر خلال موسم عيد الفطر المبارك.