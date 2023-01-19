«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن فريق نسائي مصري يشارك في بعثة أُممية لحفظ السلام

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا بتقنية «الفيديو جراف»، عن إسهامات مصر الكبيرة في بعثات حفظ السلام الأممية، مُنذ ستينيات القرن الماضي، وسلط الضوء على فريق نسائي مصري، يُشارك في بعثة أُممية لحفظ السلام بدولة مالي.

وقال التقرير: «لأول مرة في تاريخ عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، يضطلع فريق مصري مكون بالكامل من النساء، ضمن بعثة الأمم المتحدة المُتكاملة المتعددة الأبعاد؛ لتحقيق الاستقرار في مالي، بدور حاسم لإنقاذ الأرواح عبر رصد وإبطال مفعول العبوات الناسفة».

ثلاث فرق من نوعها أسستها وحدة الشرطة المصرية

وأضاف: «بحسب البعثة الأممية، تشكل الفريق النسائي المصري لكشف وإبطال مفعول العبوات الناسفة، كواحد من ثلاث فرق من نوعها أسستها وحدة الشرطة المصرية العاملة في صفوف البعثة، وذلك إبان نشرها في منطقة دونيتزا في مالي عام2017».

ووصفت البعثة الأممية في مالي تأسيس فريق الشرطة النسائية المصري، بأنه بمثابة مصدر فخر لا للوحدة المصرية فحسب، وإنما أيضا للقيادة العليا لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي.

تقع مصر في المرتبة السابعة ضمن أكبر الدول مُساهمة في قوات حفظ السلام الأممية، من منطلق دورها المحوري والريادي، ويُشارك حوالي 3 آلاف فرد من القوات المصرية في البعثات الأممية المُنتشرة في عدة مناطق ودول في إفريقيا.

المُساهمة المصرية الأولى في قوات حفظ السلام للأمم المتحدة في عام 1960

وكانت المُساهمة المصرية الأولى في قوات حفظ السلام للأمم المتحدة في عام 1960 في دولة الكونغو، ومنذ ذلك الحين ساهمت مصر في 37 بعثة لحفظ السلام المُنتشرة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا.

وساهمت مصر بفعالية في جهود إصلاح وتطوير عمليات حفظ السلام، وأطلقت مُبادرة «خارطة طريق القاهرة»؛ لتطوير أداء عمليات حفظ السلام، إذ اعتمدت خارطة طريق القاهرة كموقف إفريقي مُوحد، وذلك خلال رئاسة مصر لمجلس السلم والأمن الإفريقي في شهر أكتوبر عام 2020.