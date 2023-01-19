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كاتب صحفي لقناة القاهرة الإخبارية: ترشيح 17 مصريا لجائزة نوبل خلال القرن الماضي رقم متواضع

كتب:

محمد أسامة رمضان
05:59 م | الخميس 19 يناير 2023
جائزة نوبل

جائزة نوبل

قال الكاتب الصحفي، الدكتور ياسر ثابت، إن ترشيح 17 مصريا لجائزة نوبل خلال القرن الماضي، يظل رقما متواضعا، وإن يكن هناك عدة ملاحظات لابد أن نضعها في الاعتبار.

طه حسين رشح 13 مرة للجائزة

أضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي على شاشة «القاهرة الإخبارية»، «الاعتبار الأول أو النقطة الأولى، هي أنه تم اعتبار عدد من الشخصيات العربية وغير العربية، التي أقامت أو لدت أو عاشت في مصر في فترة في الفترات باعتبارهم من المصريين».

أسماء كثيرة عربية وغير عربية ضمتها القائمة على أنهم مصريون

وتابع: «أسماء كثيرة عربية وغير عربية ضمتها القائمة على أنهم مصريون ربما بحكم الإقامة أو العمل أو المولد، والمهم أن ندرك أن هناك أسماء بعينها تكررت مثل الدكتور طه حسين الذي كان أبرز الذين رشحوا لهذه الجائزة 13 مرة، وهو رقم جيد يشير إلى الاهتمام الواضح بترشيحه إلى هذه الجائزة واقترابه بشكل معين من دائرة المرشحين أو القائمة الموسعة، التي تبنى عليها القائمة القصيرة للفوز بجائزة نوبل للأدب».

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