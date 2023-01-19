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الفنان محمد التاجي: سأعود للتصوير الأحد المُقبل رغم خضوعي لجراحة في القولون

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أحمد حسين صوان
08:08 م | الخميس 19 يناير 2023
محمد التاجي

محمد التاجي

أكد الفنان محمد التاجي، استئناف نشاطه الفني اعتبارًا من الأحد المُقبل، رغم إجرائه لعملية جراحية في القولون، أمس الأربعاء.

هنزل التصوير رغم إنّ الجرح هيكون لسه مفتوح

وقال محمد التاجي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه سيخرج من المستشفى غدًا الجمعة، ليخضع للراحة التامة في منزله لمدة يومين، قبيل استئناف نشاطه الفني، موضحًا أنه سيعود لتصوير مسلسل «الصندوق الغامض» الأحد المُقبل، «هنزل رغم إنّ الجرح هيكون لسه مفتوح، لكن يجب عليّا أنّ ألتزم بالاتفاق، خاصة وأنّ هذا الموعد مُعلن منذ شهر تقريبًا».

استئناف تصوير اللعبة 4 يوم الثلاثاء المقبل

وتابع «تواصلت مع فريق العمل، وأبلغتهم أنني أجريت جراحة في القولون، ولا أريد أنّ أحمل على نفسي في التصوير، وهو الأمر الذي تم الاستجابة له على الفور»، لافتًا إلى أنه سوف يستأنف تصوير مسلسل «اللعبة» للجزء الرابع، يوم الثلاثاء المُقبل، حيث يتبقى له عدة مشاهدة، تمهيدًا لعرضه في شهر فبراير المُقبل.

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.