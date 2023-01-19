قناة الحياة تعرض تقريرا عن استمرار العمل في مشروع عمارات سكن كريم بأرمنت

عرضت قناة الحياة، تقريرا عن استمرار العمل في مشروع عمارات سكن كريم في قرية السلام، ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة في مركز أرمنت بمحافظة الأقصر.

وقال التقرير: إن «مشروع سكن كريم في قرية السلام بأرمنت، يتكون من 5 عمارات سكنية بارتفاع أربعة طوابق، والمشروع يخدم قرى أرمنت الحيط وأبو دغار والغرز والمريس».

كل عمارة 4 طوابق وكل طابق شقتين

وأوضح المهندس محمد صادق، مدير مشروع عمارات سكن كريم السلام بأرمنت، «لدينا 5 عمارات على نموذجين، وكل عمارة 4 طوابق وكل طابق شقتين، تنفذ حاليا بالمشروع الأعمال الاعتيادية، وجرى الانتهاء من التشطيبات الداخلية ونعمل على الانتهاء من التشطيبات الخارجية».

العمارات تتكون من 40 وحدة سكنية

وتابع: «العمارات تتكون من 40 وحدة سكنية بمساحة 90 مترا مربعا للوحدة، كما أن مشروعات عمارات سكن كريم بقرية السلام، وفر 700 فرصة عمل لأهالي قرى مركز أرمنت، وما زال العمل مستمرا بالمشروع ضمن مشروعات مباردة حياة كريمة».