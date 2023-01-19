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خبير اقتصادي لقناة الحياة: إدراج روسيا للجنيه ضمن أسعار الصرف الرسمية سيؤثر على الدولار

كتب:

محمد عزالدين
08:38 م | الخميس 19 يناير 2023
الدكتور كريم العمدة

الدكتور كريم العمدة

قال الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، إن إدراج البنك المركزي الروسي للجنيه المصري ضمن أسعار الصرف الرسمية مقابل الروبل، سيؤثر على سعر صرف الجنيه أمام الدولار، حيث سيقلل الضغط على الدولار بقدر المستطاع.

الصين أكبر شريك تجاري لمصر

أضاف «العمدة»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة، أن الولايات المتحدة ليست أكبر شريك تجاري لمصر، لكن أكبر شريك تجاري لمصر هي الصين، بواقع 16.5 مليار دولار ثم السعودية 10.5 مليار ثم الولايات المتحدة 8.4 مليار، ثم تركيا والهند وإيطاليا وألمانيا وروسيا.

وأشار إلى أن تسوية المعاملات بالعملة المحلية مفيد لمصر، حيث لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تتعامل فيها مصر مع روسيا بعملية تبادل العملات المحلية، أو ما تسمى بـ«نظام الصفقات المتكافئة»، بحيث يتم تقييم السلع المستوردة من روسيا بالدولار، لكن الدفع يكون عن طريق العملات المحلية.

استقرار عملة الدولتين

وتابع: «لكي تنجح عملية تبادل العملات المحلية لها شروط وهي أن يكون هناك استقرار في عملة الدولتين».  

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