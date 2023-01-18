ماذا يعني دخول الجنيه قائمة العملات المعتمدة رسميا من المركزي الروسي؟

أدرج البنك المركزي الروسي الجنيه المصري ضمن 9 عملات على قائمة العملات الأجنبية القابلة للتداول، وذلك اعتبارا من اليوم الأربعاء 18 يناير 2023.

اعتماد المركزي الروسي 9 عملات للتداول تحرك إيجابي

وفي ذلك السياق، قال ماجد فهمي، الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقاً، إنَّ اعتماد البنك المركزي الروسي 9 عملات أجنبية جديدة للتداول بشكل رسمي لديه، من بينها الجنيه المصري وعملات لدول عربية شقيقة، له أبعاد سياسية واقتصادية أيضا.

التحرك الروسي في صالح الاقتصادات الناشئة من بينها مصر

وأضاف «فهمي» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنَّ الشق السياسي هو كسر الهيمنة الأمريكية التي باتت عملتها المسيطرة على حركة التجارة العالمية، مقابل منح الأسواق الناشئة فرصة أكبر للخروج من عباءة هيمنة أقوى اقتصادات العالم، والخطوة الروسية في صالح اقتصادات الدول الناشئة وتقلل الاعتماد على الدولار.

وتابع: «العديد من الكيانات الاقتصادية والتكتلات تسعى لعمل توازن، وأهمها في الوقت الحالي مجموعة البريكس التي تضم 5 دول مهمة؛ روسيا والصين والهند والبرازيل ومؤخرا جنوب إفريقيا، وتخطط للخروج من سيطرة الدولار والهيمنة الاقتصادية للولايات المتحدة».

أكد الخبير المصرفي، أنَّ الدولار لا يزال هو عملة التجارة البينية بين أغلب الدول وعملة القياس والتبادل والتداول، وتأثير ذلك سلبي ورأينا تصدير العديد من الأزمات للعالم بسبب تلك الهيمنة الاقتصادية آخرها «التضخم العالمي» وعند رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الدولار تأثرت العملات الأخرى.

فيما أشار إلى أنَّ مجموعة بريكس بدأت بالفعل في التعامل بينهم بعملاتهم واستبعاد الدولار، و«هذه خطوة إيجابية وجيدة وتكسر الهيمنه الأمريكية على التجارة الدولية»، «اعتماد روسيا أحد أعضاء بريكس الفاعلين والمؤثرة عالمياً 9 عملات شيء جيد، خاصةً أنه يربطها حجم تعاملات كبيرة مع مصر بحجم تبادل تجاري كبير وسياح روس يأتون لمصر طوال العام».

كما يرى تنعكاس تلك الخطوة الإيجابي على الجنيه المصري، «سيعطي قوة للعملة المحلية بكل تأكيد، ويجب إحسان استغلال الفرصة والتغييرات العالمية والتوازنات الجديدة، وتدريجيا يمكن الخروج من هيمنة الدولار لتصبح غير مسيطرة، كما أن إعلان اليوم يعني أنَّ «الجنيه» صار عملة مقبولة لدى «موسكو» وهي شريك تجاري مهم لمصر».

ووفقا لموقع البنك المركزي الروسي الرسمي، فإنَّه جرى اعتماد الجنيه المصري وإدراجه رسميا مع عملتين لدولتين شقيقتين؛ الإمارات وقطر وعملاتها «الدرهم» و«الريال»، بجانب عملة إندونسيا «الروبية» وجورجيا «اللاري» ونيوزيلانادا «الدولار» وتايلاند «البات» وفيتنام «الدونج» وأخيرا صربيا وعملتها «الدينار».

وأضاف البنك المركزي الروسي، أنه يجرى تحديد الأسعار الرسمية للعملات المذكورة مقابل الروبل من قبل بنك روسيا، اعتبارا من 18 يناير 2023.