ستستطيع أداء مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية بمجرد شراؤك تذكرة من الخطوط الجوية العربية السعودية خلال هذا العام، وستتيح هذه التأشيرة البقاء في السعودية 4 أيام، لكن هناك عدة معلومات أخرى ينبغي عليك معرفتها.

وتستعرض «الوطن»، أبزر 7 معلومات عن التأشيرة المجانية للسعودية

- تصدر للمسافر عبر الخطوط الجوية السعودية فقط.

- يستغرق استخراجها 3 دقائق فقط.

- لم يتحدد تاريخ بدء تنفيذ هذه التأشيرة حتى الآن.

- التأشيرة بعنوان «تأشيرتك تذكرتك»، وتسير فيها السعودية على خطى الإمارات، التي طبقت نفس النوع من التأشيرة منذ فترة

- التأشيرة تتيح البقاء في السعودية 4 أيام.

- فكرت السعودية في هذه التأشيرة بدون رسوم عقب زيادة رحلات الترانزيت فيها

- تعاون 5 جهات سعودية لإخراج هذا النوع من التأشيرة وهي وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة الحج والعمرة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، بجانب الخطوط الجوية السعودية.

مدة استخراج التأشيرة

كشف المتحدث الرسمي للخطوط الجوية السعودية، عبد الله الشهراني، عن المدة التي يمكن للشخص أن يستخرج فيها التأشيرة المجانية للسعودية الفترة المقبلة بحسب وسائل إعلام سعودية، والتي ستكون 3 دقائق فقط حين الوصول إلى السعودية.

سبب إصدار هذا النوع من التأشيرة

وتأتي هذه التأشيرة ضمن خطة الخطوط الجوية السعودية لزيادة عدد أسطولها إلى 250 طائرة بحلول عام 2030 بإضاة 100 طائرة وتجديد 150 طائرة أخرى وهو عدد طائرات الأسطول حاليا.