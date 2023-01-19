28 مدينة في قائمة الأكثر برودة غدا الجمعة.. بينها العاصمة الإدارية وسانت كاترين

كشف البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشأن درجات الحرارة العظمى والصغرى، عن قائمة المدن والمحافظات الأكثر برودة في طقس غدًا الجمعة.

المدن الأكثر برودة

وأوضح البيان أن المحافظات والمدن الأكثر برودة هي سانت كاترين، والتي تسجل فيها درجة الحرارة الصغرى صفر، ونخل درجة واحدة مئوية، والوادى الجديد 5 درجات، سيوة وأسيوط وسوهاج 6 درجات، قنا والأقصر والمنيا 7 درجات، 6 أكتوبر ووادي النطرون، وطنطا والعريش، ورفح والطور والفيوم وبني سويف وأسوان 9 درجات.

كما تضم قائمة الأكثر برودة غدًا محافظات ومدن هي: العاصمة الإدارية وكفر الشيخ والمنصورة والزقازيق، وشبين الكوم والسويس وطابا والإسكندرية والعلمين الجديدة وأبو سمبل، والتي سجلت 10 درجات مئوية.

9 مدن في قائمة الأكثر دفئًا

ووفقاً لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة غداً الجمعة تكون المدن والمحافظات الاكثر دفئاً هي: رأس غارب 23 درجة مئوية، وكذلك شرم الشيخ ورأس حدربة وحلايب، أما الغردقة وسفاجا وأبورماد، ومرسى علم فسجلت 24 درجة، شلاتين 26 درجة مئوية.