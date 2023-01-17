طنطا ومرسى مطروح ضمن الأكثر برودة في طقس الغد.. و9 مدن دافئة

كشف بيان هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء لدرجات الحرارة العظمى والصغرى غداً الأربعاء 18 يناير، موضحة وجود 23 مدينة في قائمة المدن والمحافظات الأكثر برودة و9 في قائمة الأكثر دفئا.

المدن الأكثر برودة غدا

وبحسب درجات الحرارة الصغرى غدا الأربعاء، تكون المدن الأكثر برودة سانت كاترين ونخل درجة مئوية واحدة، الوادي الجديد وأسيوط 5 درجات مئوية، سوهاج والمنيا وسيوة 6 درجات، قنا 7 درجات، والأقصر والسلوم 8 درجات.

كما تضم قائمة الأكثر برودة رأس سدر والطور والإسماعيلية والفيوم وبني سويف وأسوان 9 درجات، و6 أكتوبر ووادي النطرون وطنطا والسويس والعريش وأبو سمبل وومرسى مطروح 10 درجات.

المدن الأكثر دفئا غدا

ووفقا لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا الأربعاء، تكون قائمة المدن الأكثر دفئاً هي مرسى علم وشلاتين 24 درجة للعظمى والصغرى 14 درجة، والغردقة العظمى 23 والصغرى 12، وسفاجا العظمى 23 والصغرى 13 درجة، وحلايب 23 العظمى والصغرى 15 درجة، ورأس حدربة 23 العظمى والصغرى 13 درجة، وأبو رماد 22 العظمى والصغرى 14 درجة، وشرم الشيخ 24 العظمى والصغرى 13 درجة، ورأس غارب 21 العظمى والصغرى 12 درجة.