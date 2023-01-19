الرئيس الأوكراني: إمدادنا بالدبابات الغربية ما زال أمرا ملحا وحساسا للغاية

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم، إن إمداد بلاده بالدبابات غربية الصنع، ما زال أمرًا «ملحًا وحساسًا للغاية».

وأشاد زيلينسكي -في تصريحات صحفية نقلتها قناة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية اليوم- بإعلان عدد من الدول رغبتها في إرسال بعض دباباتها إلى أوكرانيا، لكنه أضاف أنها في معظم الحالات تتطلب إذنًا من الدول المصنعة.

مأزق بسبب الدبابات

وأشار الرئيس الأوكراني، إلى أن المأزق بشأن الدبابات «يعتمد على الكثير من الأسباب ولسوء الحظ لا يعتمد على رغبة أوكرانيا.. نحن جميعًا ننتظر موافقة الدولة التي لديها حقوق الترخيص».

بدورهما، دعا وزيرا الدفاع والخارجية الأوكرانيان حلفاء كييف إلى تعزيز دفعات الأسلحة الموجهة إليها بشكل كبير، في مواجهة الجيش الروسي.

بيان أوكراني مؤخرا

ووجه المسؤولان الأوكرانيان، في بيان مشترك، مساء اليوم، نداء إلى حلفاء أوكرانيا الغربيين بضرورة تعزيز مساهمتها بشكل كبير لكييف.

يأتي هذا في وقت كانت قد قررت فيه السويد تزويد أوكرانيا بمدافع آرتشر طويلة المدى المتنقلة والحديثة التي تطالب بها منذ أشهر عدة.. فيما أعلن وزير الدفاع البريطاني أن بلاده سترسل 600 صاروخ إضافي من طراز بريمستون إلى أوكرانيا.