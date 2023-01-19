10 معلومات عن سيدة أوكرانيا الأولى: كاتبة سيناريو وعمرها 44 عاما

استغل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، زوجته سيدة أوكرانيا الأولى أولينا زيلينسكي في توصيل رسالة تتضمن «دعوة للحوار مع الصين»، وسلمتها إلى الوفد الصيني المشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

زيلينسكي أجرت حوارًا مع «بي بي سي» نهاية العام المنقضي، وشفت خلاله عن بعض المعلومات عنها، التي نرصدها لكم كما يلي:

أبرز المعلومات عن أولينا زيلينسكي

1- ولدت أولينا زيلينسكي في مدينة كريفي ريه في وسط أوكرانيا، حيث نشأ زوجها أيضا، وتبلغ من العمر الآن 44 عاما.

2- درست الهندسة المعمارية والقانون في جامعة كريفي ريه الوطنية.

3- غيرت مسارها لاحقا لتصبح كاتبة سيناريو، وتعرفت على زوجها أيام الدراسة؛ إذ كانا أصدقاء في المرحلة الثانوية، وعملا سويًا في فرقة كوميدية واستوديو تلفزيوني؛ إذ كان فولوديمير ممثلاً كوميديا، وكانت أولينا تعمل كاتبة سيناريو.

4- ظلا سويا بدون زواج لمدة 8 سنوات، ثم تزوجا عام 2003.

5- تمتلك جزءا من شركة إنتاج لديها استوديو Kvartal 95، وتعمل في هذه الشركة.

6- التقت بزعماء وملوك العالم وهي مناضلة شرسة من أجل حقوق المرأة.

لم تخرج من أوكرانيا رغم أهوال الحرب

7- تدعو دائمًا للاحتفاء بالثقافة الأوكرانية من خلال عملها على نشر اللغة الأوكرانية في جميع أنحاء العالم.

8- هي واحدة من قائمة بي بي سي لـ 100 الأكثر تأثيرا وإلهاما حول العالم لعام 2022.

9- ظهرت كثيرًا بالزي العسكري ولم تخرج من أوكرانيا رغم الحرب وتعيش في مجمع سكني غير مميز المعالم داخل أحد الاحياء بالعاصمة كييف، برفقة ابنتها البالغة من العمر 17 عاما وابنها البالغ من العمر 9 سنوات.

10- تستخدم صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على معاناة الأوكرانيين، وإلقاء الضوء على وضع البلاد المتغير بسرعة.