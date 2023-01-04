«حسام» رسام وعمره ما مسك فرشاة.. أدواته «أجنة وشاكوش وكتاب وكرة»

قال حسام جمال، المتخصص في الرسوم الاستعراضية، إن الرسم الاستعراضي تطور في الفترة الأخيرة خاصة خارج مصر، ويعني تقديم ذلك النوع من الفنون على مسرح، أي وجود إمكانية مشاهدة الصورة في أثناء رسمها «لايف»، مشيرًا إلى أن كل فنان له طريقة مبتكرة خاصة به تميزه عن الآخر.

«جمال»: قدمت طرقًا متعددة ومختلفة في الرسم

وأضاف «جمال»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «DMC»، أنه يقدم طرقًا متعددة ومختلفة في الرسم، منها عدم استخدام الفرشاة في العروض الخاصة به، واستبدالها بأدوات غير تقليدية مثل العدسة المكبرة، مشيرًا إلى أنه نحت صورة اللاعب ليونيل ميسي على الحائط مؤخرًا باستخدام شاكوش وأجنة.

وأشار إلى أنه استخدم العدسة المكبرة في رسمه بعدة طرق، منها تسليط أشعة الشمس لحرق «البورتيريه» ومن ثم تكوين الشكل المراد رسمه، متابعًا أنه يرسم الشخصيات الملهمة ويربطها بالأداة المميزة فيها، مثل رسم الدكتور أحمد خالد توفيق بالكتاب، واللاعب محمد صلاح بالكرة.

«جمال»: لا يوجد شيئ مستحيل أو صعب

وتابع، أنه لا يوجد شيئ مستحيل وصعب، ويجب على الإنسان السعي والتجربة عدة مرات حتى يصل لهدفه، مشيرًا إلى: «الفشل بالنسبة ليا نجاح، لأني عرفت أن الطريقة دي ماوصلتنيش للهدف اللي عايز أحققه، علشان كده بتعلم وبجرب مرة أخرى، وبفضل ورا هدفي لحد ما أتقنه وأطلع الرسمة زي ما أنا عايز بالظبط».