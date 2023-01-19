مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين بحادث تصادم سيارتين نقل في أسوان

لقى 3 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب 3 آخرون بحادث تصادم بين سيارتي نقل على طريق أبوسمبل السياحية جنوب محافظة أسوان.

تلقت مديرية أمن أسوان إخطارًا من مرفق الإسعاف، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل ووجود متوفين ومصابين، وجرى الدفع بـ 5 سيارات إسعاف لموقع الحادث.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي إلى موقع الحادث، وبالانتقال تبين تصادم سيارتين نقل بطريق أبوسمبل، ومصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين، ونقلت الجثث إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف الجهات المختصة، بينما نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي لإسعافهم، حيث يعانون من كسور وارتجاج وفقا لتقاريرهم الطبية المبدئية.

تحرير محضر بالواقعة

وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإعادة تسيير الطريق عقب رفع آثار الحادث، بينما جاري التعرف على هوية الجثامين لإبلاغ ذويهم، وفقا لبياناتهم.