الكابتن سارة تتنازل عن أحد مواهب «كابيتانو مصر»: رفضت تفريق توأم

رفض أحد المواهب المشاركة في برنامج «كابيتانو مصر»، المذاع على قناة «ON» ويدعى «محمود»، الالتحاق بفريق الكابتن سارة حسنين وترك توأمه «مصطفى» الذي اختاره الكابتن عبدالستار صبري ليكون في فريقه.

وقال «محمود»: «لحظة الفراق صعبة أوي إني أسيب أخويا وأروح في حتة تانية، أول لما كابتن سارة قالت أنا هاخد ده وكابتن عبدالستار قال أنا هاخد ده، مكنتش حاسس باللي أنا فيه».

من جانبه علق عبدالستار صبري على هذا الموقف، قال: «أول لما شوفت اللاعب عجبني جدا، والصدفة كابتن سارة عجبها أخوه».

كما علقت الكابتن سارة قائلة: «هو لاعب كويس وهيكون عنده مستقبل، وكان بيلعب هاف رايت، وكان عندي نقص في الفريق، وقولت هو ده اللاعب اللي هيكون معايا».

وتابعت: «لما شوفتهم هما الاتنين بيبصوا لبعض تعاطفت معاه، لأن حسيت بيه لأني عندي توأم وقولت مينفعش يتفرقوا مع بعض، وتنازلت لكابتن عبدالستار».

وفي النهاية أقنعت الكابتن سارة الكابتن عبدالستار بضم التوأم لفريقه.