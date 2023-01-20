ضبط 1150 عبوة دواء محظور تداوله و400 كيلو مواد غذائية فاسدة بسوهاج

شنت إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين بسوهاج، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز في المحافظة، أسفرت عن تحرير 6 محاضر غش تجاري والتحفظ على 1000 عبوة دواء مخالفة بصيدلية، و7 محاضر عدم إعلان أسعار سلع غذائية، وفحص 3 شكاوى معاملات تجارية وتعاقدات توريد أخشاب ومستلزمات إنتاج، بحسب هالة أبو الفتوح مدير التجارة الداخلية بمحافظة سوهاج.

رصد مخالفات وتحرير محاضر

وجاءت حملة إدارة التجارة الداخلية تنفيذا لتعليمات المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بسوهاج، بتشديد الرقابة على الأسواق والسلع المطروحة للمواطنين بالاشتراك مع الجهات الرقابة، وتم رصد المخالفات وتحرير محاضر جنح وعرضها على النيابة العامة للتصرف بها.

ضبط مواد غذائية فاسدة

كما تم ضبط 400 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية تم إعدامها، و150 عبوة دواء ومنشطات محظور تداولها في مصر بإحدى صيدليات مركز المنشأة.

تحرر محضر بالمخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.