رجل ينجو من الموت بعد 24 يوما قضاها في البحر.. «السر علبة كاتشب»

في واقعة غريبة ومثيرة للعجب، تمكن رجل من جزيرة دومينيكا الكاريبية أن يبقى صامدًا على قيد الحياة؛ بعد أن فُقد في البحر لمدة 24 يومًا؛ إذ اعتمد خلالها على تناول الكاتشب فقط، ما أثار تعجب الطاقم الطبي بعد إنقاذه والكشف عليه.

زجاجة كاتشب تنقذ رجلًا من الموت

وفقًا لما ورد في صحيفة «ستريت تايمز»، فقد تمكن إلفيس فرانسوا، من جزيرة دومينيكا الكاريبية أن يبقى صامدًا على قيد الحياة بعد أن فُقد في البحر لمدة 24 يومًا، ولم يكن يملك طعامًا خلال هذه المدة سوى زجاجة كاتشب ومسحوق ثوم ومكعبات مرق، واعتمد عليها في الأكل طوال هذه المدة، ومكنته من البقاء على قيد الحياة طوال الـ24 يومًا.

وذكر «فرانسوا»، صاحب الـ47 عامًا، خلال حديثه لصحيفة «ستريت تايمز» أنه لم يكن لديه طعام طوال فترة وجوده في المياه الكولومبية، سوى زجاجة كاتشب ومسحوق ثوم ومكعبات مرق، وأنه قام بمزجها ببعض الماء كطعام لكي يتمكن من البقاء حيًا.

تدهور حالة الطقس

وفُقد الرجل الأربعيني في البحر أثناء عمله في إصلاح مركب شراعي قبالة ميناء في جزيرة سانت مارتن الكاريبية، في جزر الأنتيل الهولندية، في شهر ديسمبر الماضي؛ إذ ساءت وقتها حالة الطقس وارتفعت الامواج والعاصفة فجرفه البحر.

«نحت كلمة (طلب المساعدة) على هيكل القارب أملًا في أن يراها أحد ويسرع لإنقاذي»، بحسب «فرانسوا»، وأنه تم العثور عليه بعد مرور 24 يومًا على بعد 120 ميلًا بحريًا، شمال غرب بويرتو بوليفار، في مقاطعة لاغواجيرا الشمالية.

#LoÚltimo@ArmadaColombia de manera combinada con @SENANPanama, en articulación @Dimarcolombia y gremio marítimo rescató a un extranjero a 120 millas náuticas al noroeste #PuertoBolívar (La Guajira), el cual habría estado a la deriva por cerca de 24 días en aguas del mar Caribe. pic.twitter.com/i7hALtlgIq — Fuerza Naval del Caribe (@FNC_ArmadaCol) January 18, 2023

الإطمئنان على صحة الرجل بعد إنقاذه

ونشرت السلطات البحرية الكاريبية عبر موقع «تويتر» مقطع فيديو يُظهر الطاقم الطبي أثناء فحصه للرجل الأربعيني إلفيس فرانسوا، الذي بدا بصحة جيدة، حتى أنه أثار تعجب الأطباء.