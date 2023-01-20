«الأرصاد»: ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة وشبورة كثيفة بالوجه البحري

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة اليوم، إذ تستمر الشبورة المائية الصباحية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وقد تكون كثيفة أحيانا على الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة على القاهرة

وأوضحت «الأرصاد»، أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم، 22 درجة مئوية، وأن مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية تتأثر بالشبورة المائية الكثيفة وذلك لوجود مرتفع جوى في طبقات الجو العليا الذي يعمل كمظلة حيث يضغط الهواء ويحبس الرطوبة والشوائب العالقة والأتربة والدخان في طبقات قريبة من سطح الأرض.

ونوهت الهيئة وقت سابق إلى استمرار الاستقرار في الأحوال الجوية والارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على كافة الأنحاء خلال ساعات النهار مع استمرار الأجواء الباردة ليلا وخلال الصباح الباكر.

وذكر الخبراء أن البلاد مازالت في فصل الشتاء ويجب عدم الانخداع بهذا الارتفاع الطفيف والمؤقت في درجات الحرارة، محذرة من تكون الشبورة المائية صباحا التي قد تكون كثيفة أحيانا لذا يجب توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة 22 - 11

- العاصمة الإدارية 21 - 11

- أكتوبر 21 - 11

- بنها 22 - 10

- دمنهور 21 - 10

- وادي النطرون 22 - 10

- كفر الشيخ 21 - 11

- المنصورة 21 - 10

- الزقازيق 22 - 12

- شبين الكوم 22 - 11

- طنطا 21 - 11

- دمياط 21 - 12

- بورسعيد 20 - 11

- الإسماعيلية 23 - 10

- السويس 21 - 10

- العريش 20 - 10

- رفح 20 - 11

- رأس سدر 22 - 09

- نخل 20 - 02

- كاترين 15 - 01

- الطور 22 - 09

- طابا 23 - 11

- شرم الشيخ 23 - 13

- الإسكندرية 20 - 13

- العلمين الجديدة 20 - 12

- مطروح 19 - 11

- السلوم 19 - 10

- سيوة 19 - 6

- رأس غارب 23 - 12

- الغردقة 24 - 12

- سفاجا 24 - 13

- مرسى علم 25 - 13

- شلاتين 26 - 16

- حلايب 23 - 15

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 23 - 15

- الفيوم 22 - 08

- بني سويف 23 - 7

- المنيا 22 - 7

- أسيوط 22 - 6

- سوهاج 23 - 8

- قنا 25 - 9

- الأقصر 25 - 8

- أسوان 26 - 10

- الوادي الجديد 25 - 6

- أبو سمبل 27 - 10