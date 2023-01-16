«الأرصاد» تكشف موعد تحسن الطقس وانتهاء التقلبات الجوية

أظهرت صور الأقمار الصناعية الأخيرة، استقرار الأحوال الجوية في أنحاء الجمهورية كافة، بداية من غد الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع الحالي، بعد نحو 24 ساعة من تأثير المنخفض الجوي القادم من طبقات الجو العليا، الذي عمل على تكوين السحب الممطرة على جميع أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية، والمستمرة حتى منتصف الليل تقريبا.

حالة الطقس غدا

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ الشبورة الكثيفة تعود أحيانا على الطرق الزراعية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية، والمؤدية إلى السواحل الشمالية ومدن القناة والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد ووسط سيناء، مع استمرار الطقس البارد نهارا وشديد البرودة ليلا على أنحاء الجمهورية كافة.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا، فهي كما يلي.

- القاهرة 18 - 11

- العاصمة الإدارية 18 - 11

- أكتوبر 18 - 11

- بنها 19 - 10

- دمنهور 19 - 10

- وادي النطرون 19 - 10

- كفر الشيخ 19 - 11

- المنصورة 19 - 10

- الزقازيق 20 - 12

- شبين الكوم 19 - 11

- طنطا 19 - 11

- دمياط 20 - 12

- بورسعيد 20 - 11

- الإسماعيلية 20 - 10

- السويس 19 - 10

- شلاتين 25 - 15

- العريش 19 - 10

- رفح 19 - 11

- رأس سدر 20 - 09

- نخل 16 - 02

- كاترين 13 - 01

- الطور 21 - 09

- طابا 18 - 11

- شرم الشيخ 22 - 13

- الإسكندرية 19 - 13

- العلمين الجديدة 18 - 12

- مطروح 18 - 11

- السلوم 17 - 10

- سيوة 17 - 6

- راس غارب 21 - 12

- الغردقة 22 - 12

- سفاجا 21 - 13

- مرسي علم 22 - 13

- شلاتين 24 - 16

- حلايب 22 - 15

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 22 - 15

- الفيوم 19 - 08

- بني سويف 19 - 7

- المنيا 19 - 7

- أسيوط 18 - 6

- سوهاج 19 - 8

- قنا 21 - 9

- الأقصر 21 - 8

- أسوان 21 - 10

- الوادي الجديد 20 - 6

- أبو سمبل 21 - 10