«الأرصاد»: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة نهارا وشبورة مائية كثيفة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الأحوال الجوية مستمرة في استقرارها على أغلب محافظات الجمهورية بسبب وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع 6 كيلو متر من سطح الأرض، بالإضافة إلى كتل هوائية معظمها قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية وهو ما يؤدي إلى الاحساس بارتفاع درجات الحرارة خلال فترات النهار، لافتةً إلى ارتفاع طفيف في قيم الحرارة نهارا وزيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وتعتبر درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات.

زيادة فترات سطوع أشعة الشمس

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني ولمياء حمدين، أنّ المرتفع الجوي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال النهار، كما أنه السبب في تكون الشبورة المائية الكثيفة خلال فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر مع هدوء سرعات الرياح وتوافر عوامل الرطوبة.

ظهور شبورة مائية

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ كل هذه العوامل تساعد على ظهور شبورة مائية كثيفة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى محافظات الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وبعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى.