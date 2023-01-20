رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الأرصاد»: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة نهارا وشبورة مائية كثيفة

كتب:

شريف سليمان
09:25 ص | الجمعة 20 يناير 2023
الحالة الجوية اليوم

الحالة الجوية اليوم

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الأحوال الجوية مستمرة في استقرارها على أغلب محافظات الجمهورية بسبب وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع 6 كيلو متر من سطح الأرض، بالإضافة إلى كتل هوائية معظمها قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية وهو ما يؤدي إلى الاحساس بارتفاع درجات الحرارة خلال فترات النهار، لافتةً إلى ارتفاع طفيف في قيم الحرارة نهارا وزيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وتعتبر درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات.

زيادة فترات سطوع أشعة الشمس

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني ولمياء حمدين، أنّ المرتفع الجوي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال النهار، كما أنه السبب في تكون الشبورة المائية الكثيفة خلال فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر مع هدوء سرعات الرياح وتوافر عوامل الرطوبة.

ظهور شبورة مائية

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ كل هذه العوامل تساعد على ظهور شبورة مائية كثيفة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى محافظات الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وبعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى.

اقرأ المزيد:

الأرصاد توضح حالة الطقس غدا في المحافظات: الحرارة تصل 6 درجات

«الأرصاد»: شبورة مائية كثيفة على مدن القناة غدا الجمعة

«الأرصاد» تعلن توقعات طقس 72 ساعة مقبلة: عودة الأمطار على السواحل الشمالية

«الأرصاد» تحذر من تخفيف الملابس خلال الأيام المقبلة: التقلبات مستمرة

الأرصاد: 20 مدينة في قائمة الأكثر برودة غدا.. وسانت كاترين تسجل حرارة صفر

الأرصاد تكشف حالة الطقس على مدن القناة الخميس.. شبورة مائية وانخفاض الحرارة
بقلم شريف سليمان