اعترافات «نصاب» أسيوط في التحقيقات: «بشتغل على فيسبوك وبقبض بالتليفون»

«كنت بشتغل على فيسبوك فقط، والفلوس كانت بتتحولي على التليفون» تلك الكلمات ملخص اعتراف شاب ثلاثيني بتهمة ممارسة النصب بزعم قدرته على زواج العوانس ورد المطلقات واستخراج الجن وغيرها من الخزعبلات، ونسبت النيابة العامة إليه خلال جلسة التحقيق تهمة النصب وقررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

التحقيقات: المتهم مارس النصب عبر فيسبوك

وأضاف المتهم بممارسة النصب أمام النيابة العامة أنه لم يتقابل مع زبائنه فكان يعمل فقط من خلال منصة فيسبوك حتى يكون بعيدًا عن أعين الجهات الأمنية خاصة أن المجتمعات الريفية تربطها روابط قراب ونسب ويرغب الجميع في إخفاء تلك الأمور خوفًا من الفضيحة وأنه استغل تلك الأمور في العمل عن بعد عن طريق فيسبوك، فكان الزبائن كانوا يحولون إليه المبالغ المالية عبر التليفون.

وواجهت النيابة المتهم بتحريات المباحث التي أكدت ضلوع المتهم في جريمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم وممارسة النصب وأعمال السحر المجرمة قانونًا، وتبين من التحقيقات أن أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهم بعد ورود بلاغات ضده بالنصب على عدد من زبائنه.

قانوني يشرح عقوبة النصب

شرح الخبير القانوني سمير عبد العظيم المحامي بالنقض عقوبة النصب وفق قانون العقوبات وفق نص المادة 336: «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة».