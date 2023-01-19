حالة الطقس اليوم.. معتدل على القاهرة مائل للحرارة على جنوب البلاد

أكدت الأرصاد الجوية، استمرار الاستقرار في الأحوال الجوية، في حالة الطقس اليوم الخميس، على أنحاء الجمهورية كافة، مع استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة، خلال ساعات النهار، في حين تظل الأجواء الباردة ليلًا، وخلال الصباح الباكر.

حالة الطقس اليوم

وأضافت الارصاد الجوية، في بيان صادر عنها، أنّنا ما زلنا في فصل الشتاء، وأنّ ارتفاع الحرارة في تلك الأيام مؤقت؛ لتعرض البلاد لمنخفضٍ حار قادم من صحراء الجزيرة العربية، يقابله امتداد منخفض قادم من طبقات الجو العليا، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة، ومائل للحرارة على جنوب البلاد، إذ تتراوح الحارة على بعض المدن بين 26 - 27 درجة، مشيرة الى استمرار تكاثر الشبورة المائية الكثيفة أحيانا على الطرق الصحراوية والمؤدية من وإلى مدن القناة، والسواحل والقاهرة الكبرى والطرق الرابطة بين المحافظات.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة، اليوم، على مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة 22 - 11

- العاصمة الإدارية 21 - 11

- أكتوبر 22 - 11

- بنها 22 - 10

- دمنهور 22 - 10

- وادي النطرون 22 - 10

- كفر الشيخ 22 - 11

- المنصورة 22 - 10

- الزقازيق 22 - 12

- شبين الكوم 22 - 11

- طنطا 20 - 11

- دمياط 20 - 12

- بورسعيد 20 - 11

- الإسماعيلية 22 - 10

- السويس 20 - 10

- شلاتين 24 - 15

- العريش 19 - 10

- رفح 19 - 11

- رأس سدر 20 - 09

- نخل 19 - 02

- كاترين 14 - 01

- الطور 24 - 09

- طابا 18 - 11

- شرم الشيخ 23 - 13

- الإسكندرية 20 - 13

- العلمين الجديدة 19 - 12

- مطروح 18 - 11

- السلوم 18 - 10

- سيوة 18 - 6

- رأس غارب 21 - 12

- الغردقة 22 - 12

- سفاجا 21 - 13

- مرسى علم 22 - 13

- شلاتين 24 - 16

- حلايب 22 - 15

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 22 - 15

- الفيوم 19 - 08

- بني سويف 19 - 7

- المنيا 21 - 7

- أسيوط 22 - 6

- سوهاج 21 - 8

- قنا 21 - 9

- الأقصر 22 - 8

- أسوان 22 - 10

- الوادي الجديد 22 - 6

- أبو سمبل 22 - 10