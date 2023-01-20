ضبط 5 أطنان لحوم وأسماك فاسدة في حملات مكبرة بالمنوفية

نجحت حملات مكبرة لمديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، بالتعاون مع عدد من الجهات التنفيذية، من ضبط كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة بلغ حجمها 5 أطنان لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكد الدكتور رفعت حماد، مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية، أن هناك تكثيف للحملات على المجازر ومحلات بيع اللحوم والأسماك على مستوى المحافظة، موضحاً أنه تم ضبط 5 أطنان من الأسماك واللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي في حملة مكبرة في مركزي قويسنا وبركة السبع وعدد من المراكز المجاورة.

حملات مكثفة على محال اللحوم والأسماك بالمنوفية

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري في المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من بين المضبوطات خلال الحملات، 108 كيلو لحوم مذبوحة خارجة المذبح وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة على مستوى عدد من المراكز، مضيفا أن من بين المضبوطات مخلفات ومصنعات تزن أكثر من 100 كيلو.

ضبط المخالفات ومنع التلاعب والغش التجاري

وأوضح أن الحملات التي تم تنفيذها خلال الأيام الماضية، بقيادة الدكتور هاني شمس، مدير المجازر بالمديرية، نجحت في ضبط كميات من اللحوم والأسماك المجمدة، مشيرا إلي أن هذه الحملات تهدف إلى ضبط الأسواق ومنع التلاعب والغش، وكذلك منع الذبح خارج المجازر.

ووجه مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية، الشكر لجميع الفرق المشاركة في الحملات التي تؤدي دورها على أكمل وجه، مشددا أن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، يوجه بشكل مستمر بتنفيذ الحملات المكثفة لضبط الأسواق.