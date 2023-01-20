قناة القاهرة الإخبارية: الثلوج وتصريحات قيس السعيد تتصدر عناوين الصحف بتونس

رصدت نسرين رمضاني، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، من العاصمة التونسية تونس، أبرز عناوين الصحافة التونسية خلال الأسبوع، وقالت خلال ظهورها عبر برنامج «صباح جديد»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، إن الصحافة تناولت منذ يومين تساقط الثلوج في بعض المناطق التونسية، وتحديدا الشمال الغربي.

احتفال التونسيين بتساقط الثلج

وأضافت، أن التونسيين احتفوا بتساقط الثلوج وهطول الأمطار، بعد موجة من الجفاف امتدت لفترات طويلة، قبل سقوط الأمطار الأخيرة.

القطاع الصحي بدأ يستعيد عافيته

وتابعت، أن الرئيس التونسي قيس سعيد، كانت له تصريحات هامة عندما كان في زيارة إلى مستشفى الرابطة، خاصة وأنه يولي اهتماما خاصا بالقطاع الصحي والطبي.

وأردفت، أن الرئيس التونسي أكد أن القطاع الصحي بدأ يستعيد عافيته، وأن هناك الكثير من المشروعات المنتظرة، مستطردا أن هناك مسئولين يعطلون بعض هذه المشروعات، متوعدا إياهم بأن الدولة ستقف لهم بالمرصاد.