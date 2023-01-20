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قناة القاهرة الإخبارية: لبنان يعاني من انهيار كبير لليرة أمام الدولار

كتب:

شريف سليمان
10:50 ص | الجمعة 20 يناير 2023
أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"

أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"

رصد أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، من العاصمة اللبنانية بيروت، أبرز عناوين الصحافة اللبنانية، خلال الأسبوع.

وقالت «سنجاب»، خلال ظهوره عبر برنامج «صباح جديد»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، إنّ الصحافة اللبنانية وصفت تخطي سعر صرف الدولار واحد قيمة الـ50 ألف ليرة، بـ«الانهيار الكبير».

وأضاف أنّ هذا الأمر حدث بالتزامن مع فشل مجلس النواب للمرة الـ11 في اختيار رئيس جديد للبلاد.

الاحتقان في الشارع

وتابع بأنّ كل هذا زاد من الاحتقان في الشارع لدى المواطنين، الذين خرجوا في احتجاجات وقطعوا بعض الطرق، التي سارعت قوات الأمن اللبنانية بفتحها.

ارتفاع كبير في الأسعار

وأشار إلى أنّ هذه الأوضاع تتزامن مع ارتفاع كبير في أسعار السلع، بالإضافة لوضع نقابات السوبر ماركت ضوابط جديدة في استخدام بطاقات الائتمان، ما جعل الصحف تتحدث عن «الانهيار الكبير» في النواحي كافة.

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