مصرع شاب في حادث تصادم سيارة نقل ودراجة نارية بالبحيرة

لقي شاب مصرعه جراء وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة نقل على الطريق الزراعي بنطاق مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور العام، وتحرر محضر بالواقعة.

مصرع شاب في حادث تصادم بالبحيرة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، يفيد استقبال مستشفى دمنهور العام جثة شاب جراء تعرضه لحادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة نقل، وتم التحفظ على الجثة، وتحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية الشاب المتوفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين مصرع قائد الدراجة النارية ويدعى «محمود يوسف بركات»، 20 سنة، مقيم دمنهور، وجار نقل الجثة المتوفى لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة، وجار المتابعة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.