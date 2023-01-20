القبض على عاطل طعنا شابا في المرج بعد مشادة كلامية

تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح طعنى نافذ بالصدر إثر إدعاء مشاجرة.

تفاصيل الواقعة

وحسب بيان وزارة الداخلية، بالإنتقال وسؤال المجنى عليه قرر بأنه حال عودته من عمله لمحل سكنه حدثت مشادة كلامية بينه وبين أحد الأشخاص "لا يعلم بياناته"، لدى معاتبته للأخير لقيامه باعتراض طريق إحدى الفتيات، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الجانى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "كتر" ، كان بحوزته ولاذ بالفرار ونتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط المتهم .. وعثر بحوزته على (السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.