بدء تنظيم تأشيرة الزيارة للسعودية ضمن برنامج عمرة كامل الاثنين المقبل

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّه بدءا من يوم الاثنين المقبل، الموافق غرة شهر رجب، لن يُسمح لحاملي تأشيرات الزيارة الشخصية بالسفر للمملكة العربية السعودية، إلا من خلال بوابة العمرة المصرية، ومن خلال برنامج عمرة كامل يتم تنظيمه من قبل إحدى شركات السياحة المنظمة لبرامج العمرة هذا العام.

تعديلات في بوابة العمرة الإلكترونية

وأضاف وحيد، لـ«الوطن»، أنّه تجرى حاليا بعض التعديلات ببوابة العمرة المصرية الإلكترونية لكي يتم معاملة تأشيرة الزيارة الشخصية كتأشيرة العمرة العادية التي لا تمنح للمواطنين إلا بوجود برنامج عمرة كامل تنظمه شركات السياحة ،موضح به كافة تفاصيل البرنامج من مواعيد السفر والعودة وأسماء فنادق الإقامة بمكة والمدينة ومدة البرنامج.

وتابع "تأشيرة الزيارة الشخصية للمملكة العربية السعودية كان يٌكتفى خلال الشهور الماضية للسماح لحاملها بالسفر الحصول على باركود البوابة المصرية للعمرة دون الإلتزام بوجود برنامج عمرة ".

حفظ حقوق المواطنين المصريين

وأشار إلى أن المواطن المصرى الحاصل على تأشيرة الزيارة الشخصية للمملكة العربية السعودية كان يسافر بدون أية ضمانات تكفل توفير مسكن ملائم وآليات تحافظ على جميع حقوقه ما كان يعرضه للتعرض للنصب،لافتا إلى أنه بعد أن يتم تنظيم برنامج عمرة كامل لحامل تأشيرة الزيارة الشخصية فإنه سيكون فى وضع آمن خاصة أن شركات السياحة المسافر معها ستكون مسئولة عن كافة تفاصيل الرحلة منذ سفره وحتى عودته إلى أرض الوطن".

وأوضح أن تطبيق هذا القرار وقبل بدء موسم ذروة سفر المعتمرين المصريين للعمرة خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان سيحل كافة الأزمات التى كان من المحتمل أن يتعرض لها المسافر للمملكة العربية بتأشيرة زيارة شخصية من إمكانية تعرضه للتكدس أو الإفتراش بالمطارات أو حدوث أية مشكلات له أثناء تواجده بالسعودية،مشددا على أن عدد المواطنين المصريين الذين سافروا للمملكة العربية السعودية بتأشيرات غير تأشيرة العمرة خلال الفترة من أكتوبر الماضى وحتى الأن تخطى الـ 200 ألف مواطن.