«المفاهيم الصحيحة للدين الإسلامي» ندوة بقرية أبيوها بأبوقرقاص

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بإدارة المرأة والأمومة والطفولة بمحافظة المنيا، ندوة توعوية حول «العنف ضد المرأة والمفاهيم الصحيحة في الدين الإسلامي والتصدي للأفكار الهدامة»، ضمن مبادرة «قرية آمنة خالية من العنف ضد المرأة»، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بقرية إبيوها، بمركز أبو قرقاص.

عقد الندوات التثقيفية الميدانية

تأتي الندوة تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لدعم وتمكين المرأة، وتعميم تجربتي محافظتي أسوان ودمياط «مدينة خالية من العنف ضد النساء»، الحائزتين على جائزة اليونسكو عام 2022.

يأتي ذلك في إطار التنسيق بين وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة وإدارتها بمختلف المراكز، ووحدة حياة كريمة، والوحدات الفرعية على مستوى المدن، والقرى، لعقد الندوات التثقيفية الميدانية لتناول مختلف الموضوعات والقضايا الهامة الهادفة لرفع الوعي لدى المواطنين، بالتعاون مع الأزهر الشريف منطقة وعظ المنيا وقوافل الدعوة من مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة والمجلس القومي للمرأة.

حضر الندوة رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، وفاطمة الزهراء على مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، وممثلي المجلس القومي للمرأة، وإدارة المرأة والطفل بمركز أبو قرقاص، وممثلي الوحدة المحلية، وعدد من الجهات المعنية.

دعم وتمكين المرأة والطفل

أوضحت، مدير وحدة تكافؤ الفرص، جهود المحافظة لدعم وتمكين المرأة والطفل، وكيفية الحفاظ على الأسرة المصرية والتصدي للأفكار الهدامة من خلال نشر الوعي للمواطنين.

كما تناولت الندوة مكانة المرأة في الإسلام وتكريم الرسول صلي الله عليه وسلم للمرأة، وعن الأفكار الهدامة التي تحاول هدم الأسرة المصرية وواجبنا التصدي لهذه الأفكار المتطرفة بالعودة إلى كتاب الله وسنة رسوله الكريم، وخطورة الأفكار المتطرفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تعمل على هدم الأسرة المصرية وطرق التصدي لها.