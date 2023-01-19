إصابة ربة منزل باختناق بسبب تسرب غاز في المنيا

أصيبت ربة منزل بالاختناق وهبوط، إثر تسرب غاز داخل شقة سكنية بمدينة المنيا الجديدة، وتم نقلها إلى مستشفى القلب والصدر الجامعي لتلقي العلاج.

تسرب غاز داخل شقة سكنية

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوصول «فاطمة-م» 30 عامًا، ربة منزل، مقيمة بالحي الأول بمدينة المنيا الجديدة، إلى مستشفى الصدر والقلب الجامعي، مصابة بهبوط عام واختناق، وتم وضعها تحت الملاحظة.

تفاصيل التحريات الأولية

وأفادت التحريات الأولية التي أجرتها أجهزة البحث الجنائي، أن ربة المنزل أصيبت بالاختناق بعد تسرب الغاز داخل مسكنها بمدينة المنيا الجديدة.

وقبل أيام شهدت قرية دماريس شمال مدينة المنيا، نشوب حريق بمخبز سياحي، يقع أمام شركة مطاحن مصر الوسطي، وتبين اندلاعه بسبب تسرب غاز أسطوانة بوتاجاز وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه وإخماده ومنع إمتداده إلى المنازل المجاوره وذلك بمساعدة أهالي المنطقة دون أي إصابات أو أضرار بشرية حيث أنحصرت الخسائر في تلفيات بأدوات التشغيل.