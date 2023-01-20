استخراج زجاجة دواء من بطن شاب بمنظار طبي في المنصورة

تمكن فريق طبي في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، من استخراج زجاجة دواء كبيرة الحجم من بطن شاب من محافظة المنوفية باستخدام المنظار الطبي، بعد معاناة صحية عاشها الشاب على مدار أسبوعين، نظرا لأنه لديه مشاكل نفسية، وعندما أصيب بالإمساك استخدم الزجاجة للتخلص من الإمساك إلا أنها دخلت إلى القولون وابتعدت حتى أصبح لا يمكن إخراجها إلا بتدخل طبي.

وقالت الدكتورة أسماء جميل، مدرس واستشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير جامعة المنصورة، إن أسرة الشاب عمره 38 سنة من محافظة المنوفية تواصلوا معي وشرحوا لي ما فعله الشاب وأنه يعاني منذ أسبوعين بوجود زجاجة دواء داخل القولون، ويخشى فتح بطنه في عملية جراحية لاستخراج الزجاجة.

إقناع المريض باستخراج الزجاجة من بطنه كان صعبا

وأضافت الدكتورة أسماء جميل في تصريحات لـ«الوطن»، أن إقناع الشاب نفسه بإجراء العملية كان غاية في الصعوبة «كان يخشي الشوشرة»، فاخذناه إلى مستشفى خاص بالمنصورة، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين وجود زجاجة دواء كبيرة الحجم وتبعد عن فتحة الشرج بحوالي 20 سم، وقررنا إجراء منظار لاستخراج الزجاجة.

وأشارت إلى أنه كون الزجاجة جسم أملس كان غاية في الصعوبة التعامل معها خوفا من كسرها داخل المريض، واستطعنا التعامل معها من خلال المنظار الطبي بهدوء وإخراجها من قولون المريض على أكثر من مرحلة.

سعادة المريض باستخراج الزجاجة

وأكدت أن المريض بعد العملية لم يصدق أننا استخرجنا الزجاجة منه، فقد كان يتوقع أن يخرج من العملية وفي بطنه فتح كبير أو بإجراء تحويل للقولون، ولذلك كانت سعادته كبيرة، «كان متخوف أنه هيصحى من البنج يجد بطنه مفتوحة».

التوجه للطبيب فورا

ووجهت الدكتور أسماء جميل نصيحة إلى المجتمع بالبعد عن المعتقدات الخاطئة، أو الحصول على أدوية بدون استشارة طبيب، وفي حالة وجود أي مشاكل طبية التوجه فورا لأي طبيب حتى لا تتفاقم المشكلة.

شارك في إجراء المنظار الطبي كل من الدكتور محمد نبيل، أخصائي التخدير، ومحمد أشرف، وأحمد خطاب فنيين المناظير.