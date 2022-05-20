تفاصيل استخراج موبايل من بطن شاب في مستشفى بنها الجامعي.. «مش أول مرة»

أكد الأطباء المعالجون لحالة الشاب الذي خضع لجراحة استخراج موبايل من البطن في مستشفى بنها الجامعي أن المريض في حالة مستقرة وتحت العلاج ولا يعاني من أي مضاعفات من الواقعة، حيث جاء للمستشفى يعاني من آلام شديدة في البطن وبالكشف عليه تبين وجود جسم غريب اتضح أنه موبايل وتم استخراجه في جراحة عاجلة.

استخراج موبايل من بطن شاب

وكان مستشفى بنها الجامعي شهد في الساعات الأولى من صباح اليوم استقبال المستشفى بقسم جراحة الطوارئ شابًا يعاني من آلام شديدة في البطن، وبعد إجراء الفحوصات تبين وجود أجسام غريبة في معدته، قرر الأطباء إجراء جراحة عاجلة، وفوجئ الفريق الطبي خلال الجراحة بوجود هاتف محمول داخل معدته وتم استخراجه مع وضع المريض تحت الملاحظة الطبية وتحسنت حالته دون مضاعفات.

الحالة الثانية في مستشفى بنها الجامعي

ووفق الدكتور الدكتور هشام السيد، فإن الحالة هي الثانية التي يشهدها القسم من حيث استخراج موبايل من بطن شاب بجراحة في مستشفى بنها الجامعي.

وأشار السيد في بيان له إلى أن الشاب صاحب واقعة اليوم يبلغ من العمر 25 عامًا وحالته الصحية حاليًا مطمئنة، موضحًا ان الحالة الثانية كانت لشاب آخر ابتلع الموبايل لمدة 4 أشهر وكادت الواقعة أن تودي بحياته بسبب طول مدة وجود الموبايل في معدته.

وحذر السيد من خطورة مثل هذه الوقائع، مؤكدًا أنها من الممكن أن تودي بحياة المريض حال ابتلاع هذه الأجهزة في حالة تفاعل الجهاز مع المعدة والمواد الكيماوية بها، مؤكدًا أنه وجد التليفون ملفوفًا بطريقة ساهمت في عدم تفاقم الحالة.