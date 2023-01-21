درجات الحرارة اليوم.. العظمى في القاهرة تصل لـ21

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 21 يناير 2023، إذ تسجل في كل من القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 21 والصغرى 10، السواحل الشمالية العظمى 20 والصغرى 10.

درجات الحرارة اليوم

وتصل درجات الحرارة العظمي في جنوب سيناء 24 والصغرى 13، شمال الصعيد العظمى 21 والصغرى 07، وجنوب الصعيد العظمى 25 والصغرى 10.

حالة الطقس اليوم

ويسود حالة الطقس اليوم، أجواء باردة في جميع الأنحاء خلال الصباح الباكر معتدلة الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجة اليحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلة للدفئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردة ليلا على شمال البلاد على القاهرة الكبرى، شديدة البرودة جنوبا يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وبحسب خبراء الأرصاد الجوية، فإن البلاد اليوم السبت، تشهد شبورة مائية في الصياح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحبان على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

ومن المتوقع سقوط أمطار اليوم خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبا على مناطق من أقصى الغرب على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الاحد 22 -1-2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 07.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 والصغرى 10.