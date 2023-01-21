درجات الحرارة اليوم السبت.. والأرصاد تحذر من الشبورة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، تفاصيل درجات الحرارة اليوم وحالة الطقس في معظم مدن ومحافظات الجمهورية.

وأضاف خبراء الأرصاد، أن طقس اليوم سيكون بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة بنسب طفيفة على مدار ساعات اليوم، مشيرة إلى استمرار تكون الشبورة المائية على بعض الطرق والمناطق وتكون كثيفة أحيانا على القاخرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

ومن المتوقع وفق بيان الأرصاد، سقوط أمطار بنسبة 20% على مناطق من أقصى الغرب.

درجات الحرارة اليوم

كما أعلنت «الأرصاد الجوية»، درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت على مدن ومحافظات الجمهورية:

- القاهرة 21 - 10

- العاصمة الإدارية 21 - 10

- أكتوبر 20 - 09

- بنها 21 - 11

- دمنهور 20 - 10

- وادي النطرون 20 - 09

- كفر الشيخ 20 - 10

- المنصورة 20 - 10

- الزقازيق 21 - 10

- شبين الكوم 21 - 10

- طنطا 20 - 09

- دمياط 21 - 11

- بورسعيد 21 - 14

- الإسماعيلية 21 - 11

- السويس 20 - 11

- العريش 20 - 09

- رفح 19 - 09

- رأس سدر 22 - 11

- نخل 19 - 01

- كاترين 14 - 00

- الطور 22 - 09

- طابا 22 - 10

- شرم الشيخ 24 - 14

- الإسكندرية 21 - 11

- العلمين الجديدة 20 - 11

- مطروح 19 - 11

- السلوم 18 - 12

- سيوة 18 - 6

- رأس غارب 23 - 12

- الغردقة 24 - 12

- سفاجا 24 - 13

- مرسى علم 25 - 14

- شلاتين 26 - 14

- حلايب 23 - 15

- أبو رماد 24 - 14

- رأس حدربة 23 - 13

- الفيوم 21 - 09

- بني سويف 22 - 09

- المنيا 21 - 7

- أسيوط 22 - 06

- سوهاج 23 - 06

- قنا 25 - 07

- الأقصر 25 - 8

- أسوان 26 - 10

- الوادي الجديد 24 -05

- أبو سمبل 25 - 10