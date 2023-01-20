«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا: شديد البرودة يصل لحد الصقيع

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، غدا السبت 21 يناير، على كافة أنحاء البلاد، إذ يسود طقس بارد في جميع الأنحاء خلال الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجة اليحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وأوضحت «الأرصاد»، في بيان لها، أن حالة الطقس غدا سيكون مائل للدفئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد على القاهرة الكبرى، شديد البرودة جنوبا يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

حالة الطقس غدا السبت

ووفق «الأرصاد الجوية»، فإن البلاد غدا تشهد شبورة مائية في الصياح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحبان على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

مناطق سقوط الأمطار غدا

وتشهد بعض المناطق غدا، فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبا على مناطق من أقصى الغرب على فترات متقطعة.

درجات الحرارة السبت 21 -1-2023

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا، فهي كما يلي.

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 10.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 13.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 07.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 والصغرى 10.

درجات الحرارة الاحد 22 -1-2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 07.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 والصغرى 10.