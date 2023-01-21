في ذكرى وفاتها.. عملان لـ ماري منيب ضمن أفضل 100 فيلم بالسينما

54 عامًا تمر على ذكرى وفاة الفنانة ماري منيب، التي رحلت عن دنيانا في مثل هذا اليوم 21 يناير عام 1969، بعد مشوار طويل في عالم السينما الذي التحقت به في ثلاثينيات القرن الماضي، وسبقها سنوات من العمل على خشبة المسرح، والمشاركة في عدد كبير من المسرحيات مع الفرق الشهيرة أبرزها فرقة نجيب الريحاني.

ذكرى وفاة ماري منيب الـ54

أكثر من 150 عمل شاركت فيهم الفنانة ماري منيب، وكانت البداية مع فيلم أنشودة الراديو مع نادرة، ثم فيلم منيت شبابي مع أم كلثوم، وفيلم العزيمة مع فاطمة رشدي، ومع بداية فترة الأربعينيات شاركت في عدد كبير من الأفلام منها انتصار الشباب مع أسمهان وفريد الأطرش، وليلى بنت الفقراء مع ليلى مراد وأنور وجدي.

أشهر حماة بعالم الفن

كما شاركت في مع نجيب الريحاني في ثلاثة أفلام، سي عمر بطولة ميمي شكيب وعبدالفتاح القصري، ولعبة الست مع تحية كاريوكا وعزيز عثمان وحسن فايق، وأبو حلموس، مع زوزو شكيب وعباس فارس.

وبرعت ماري منيب، في تجسيد الحماة المتسلطة في عدد من الأفلام منها حماتي ملاك، الحماوات الفاتنات، حماتي قنبلة ذرية، عفريتة إسماعيل ياسين، حكاية جواز، هذا هو الحب.

فيلمان ضمن قائمة الأفضل في السينما المصرية

وحسب استفتاء النقاد عام 1996 تم اختيار فيلمين شاركت فيهم ماري منيب، ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية، هما فيلم العزيمة عام 1939، أمام فاطمة رشدي، حسين صدقي، أنور وجدي، زكي رستم، للكاتب بديع خيري، إخراج كمال سليم.

كما تم اختيار فيلم سي عمر، والذي شاركت به عام 1941 ضمن أفضل 100 فيلم، بطولة نجيب الريحاني، عبدالفتاح القصري، ميمي شكيب، زوزو شكيب، محمد كمال المصري شرفنطح، للكاتب بديع خيري، إخراج نيازي مصطفى.