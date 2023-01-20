أشهر أهلاوي يبكي على كبير مشجعي الزمالك الراحل: صاحب عمري ومفيش ماتش زعلنا

بدموع لم تنقطع، تذكر «عم حربي»، أحد أبرز مشجعي النادي الأهلي، بعض ذكريات تشجيعه للنادي، وذلك خلال استضافته ببرنامج «أتوبيس السعادة»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد يونس، على قناة dmc، في حلقة اليوم من البرنامج، حيث تناولت عددا من قصص تشجيع الأهلي والزمالك، قبل مباراة الفريقين المرتقبة غدا السبت.

عم «حربي»: الكورة مينفعش توصل للموت

وبكى عم «حربي»، عندما تذكر صديقه رأفت محمد ياسين الشهير بـ«الخواجة»، كبير مشجعي نادي الزمالك، الذي وافته المنية في نهاية سبتمبر 2021، وبخاصة أنه من دفن جثمانه: «معرفته فخر لي على مدار 50 سنة صداقة، عاوز الجمهور يعرف إن الكورة 90 دقيقة، متوصلناش للموت».

ونصح «عم حربي»، الجيل الجديد من المشجعين، بعدم ترديد الأغنية الواحدة لأكثر من 5 دقائق، محذرًا في الوقت عينه من ترديد هتاف «العب بقى يا عم خلي عندك».

ذكريات مباراة الـ6-1

وكشف عم «حربي»، تفاصيل واقعة جمعت بينهما في مباراة الـ«6-1» الشهيرة، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد يونس موضحًا: «لم أحضر الشوط الأول من المباراة، بينما ترك الخواجة الملعب، وكانت هذه المباراة من تنظيم نادي الزمالك، وقلت له معلش يا خوخ، قالي هو فيها معلش، وهو أنتو مخليينا نعمل حاجة، كان يحب الهزار والضحك، كنت بعزمه على كل أفراح أبنائي، مفيش ماتش اتسبب في إننا نزعل من بعض، في الكرة فوز وخسارة وتعادل».

علاقة عم «حربي»، بالنادي الأهلي، بدأت منذ الطفولة، إذ كان والده مشجعا «صميما» للنادي الأهلي، وكان كل أفراد أسرته داعمين للنادي الأهلي: «والدي سر حبي للأهلي منذ أن كنت في الرابعة من عمري، وحضرت معه افتتاح ستاد القاهرة في عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر».

كان يحضر كل مباريات الأهلي في الاستاد، وعلى إثر ذلك تعرض للضرب من والديه بسبب تهربه في الدراسة، لدرجة أنه حضر مباراة النادي في الإسماعيلية عام 1967م، وفقا له: «الإسماعيلي أخد الدوري وأنا أخدت علقة من والدي عشان مقلتهلوش إني مسافر، كنت طفل وركبت مع القطر».

«علقة أخرى»، تلقاها عم «حربي»، من والده في عام 1974م، حيث سافر إلى دمياط، عندما استطاع ريحان الدمياطي أن يسجل الهدف الوحيد في شباك الأهلي خلال 11 مباراة، وعندها دفع هيدوكوتي مدرب الأهلي آنذاك بمحمود الخطيب، حيث اصطحبه مع الفريق حتى يخرجه من أحزانه بعد وفاة والدته، ودفع به في المباراة، واستطاع أن يصنع هدفين: «من فرحتي اشتريت حلويات من دمياط، وبابا صحاني من النوم، قالي مين يعرف إن لو حصلك حاجة وضربني، ووالدتي دافعت عنه وقالت له أنت السبب في حبه للأهلي».