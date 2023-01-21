الجنايات تستكمل محاكمة 57 متهما في قضية «اللجان النوعية للإخوان»

تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، بعد قليل، جلسة محاكمة عدد 57 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«إعادة هيكلة اللجان النوعية» لجماعة الإخوان المحظورة، والانضمام لها، والتحريض ضد مؤسسات الدولة المصرية.

الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية

وبعد أن انتهت النيابة العامة من التحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اللجان النوعية لجماعة الإخوان»، قيام المتهمين الذين بلغ عددهم 57 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها الإرهابية والتي أُسست على خلاف أحكام الدستور والقوانين.

نشر أخبار كاذبة

وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين كان الهدف من إنضمامهم للجماعة الإرهابية منع مؤسسات الدولة، والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والتحريض على أعمال العنف، فضلا عن ارتكاب عدة جرائم وهي نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع الإقتصادية والسياسية في البلاد وكان ذلك على عكس الحقيقة.

زعزعة الثقة في الدولة المصرية

وتابعت النيابة العامة، أن المتهمين كان غرضهم من ذلك هو تكدير السلم العام في إطار الأهداف التي تسعي إليها جماعة الإخوان الإرهابية، فضلا عن محاولتهم خلق فجوة بين مؤسسات الدولة ومواطنيها، وذلك بالتروّيج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.