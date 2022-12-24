تأجيل محاكمة 57 متهما في قضية خلية اللجان النوعية لـ29 ديسمبر

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، في محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، تأجيل جلسة محاكمة 57 متهمًا، في قضية إعادة هيكل اللجان النوعية لجماعة الإخوان الإرهابية، والانضمام إليها، والتحريض ضد مؤسسات الدولة لـ29 ديسمبر، لفض الأحراز.

وجاء في أوراق القضية، حسب ما ورد في أمر الإحالة بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام الدستور والقوانين، وذلك مع علمهم بأغراضها الإرهابية، التي تهدف إلى منع مؤسسات الدولة، والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأضافت أوراق القضية، أنَّ المتهمين حرضوا على العنف، وارتكبوا جرائم نشر أخبار كاذبة تخص الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد وذلك على عكس الحقيقة، وغرضهم من ذلك هو تكدير السلم العام في إطار الأهداف التي تسعي إليها جماعة الإخوان الإرهابية.

وتابعت أوراق القضية، أنَّ المتهمين حاولوا خلق فجوة بين مؤسسات الدولة ومواطنيها، وكان ذلك بالتروّيج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.