فتح باب الترشح لمنصب رئيس جامعة بنها اليوم.. الجدول الزمني والشروط

تنطلق اليوم السبت 21 يناير إجراءات فتح باب الترشح لمنصب رئيس جامعة بنها، حيث تقدم الطلبات إلى المجلس الأعلى للجامعات اعتبارا من اليوم السبت حتى الخميس المقبل، على أن تقدم الأوراق بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات

«الوطن» تستعرض فتح باب التقدم للترشح لمنصب رئيس جامعة بنها، ومواعيد التقدم والجدول الزمني للإجراءات الخاصة بفتح الباب وإعلان الأسماء المرشحة.

مواعيد فتح باب الترشح لرئاسة جامعة بنها

وأعلنت جامعة بنها في بيان لها أنه من أن المجلس الأعلى للجامعات يستقبل طلبات الترشح لمنصب رئيس جامعة بنها بداية من اليوم السبت الموافق 21 يناير الجاري حتى الخميس الموافق 26 يناير الجاري، على أن تقدم الأوراق بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

الأوراق المطلوبة للترشح لمنصب رئيس جامعة بنها

وأوضح بيان جامعة بنها أن الأوراق المطلوب تقديمها للترشح لمنصب رئيس جامعة بنها كالتالي :

- السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية وتشمل الأبحاث والمهارات العلمية والإشراف على الرسائل العلمية والمشروعات البحثية المشارك فيها والتعاون الدولي وبناء شراكات والمشاركة في مشروعات تطوير التعليم الجامعي.

- بيان حالة يشتمل على الإعارات والإجازات والمهمات العلمية بالخارج والجزاءات معتمدة ومختومة من الجامعة.

- خطة لتطوير الجامعة.

على أن يتم تقديم جميع هذه الأوراق من أصل و9 نسخ مصورة، بالإضافة إلى باقي الأوراق.

الجدول الزمني لتقديم طلبات الترشح لرئاسة جامعة بنها.

وأوضح بيان جامعة بنها أنه جرى تخصيص الخميس الموافق 26 يناير 2023 بعد الساعة الثالثة عصرًا لإعلان القائمة المبدئية للمتقدمين، ويوما الأحد والاثنين 29 و30 يناير موعدًا لتلقي الطعون.

وتجتمع لجنة البت في الترشيحات وإعلان القائمة النهائية للمتقدمين يوم الإثنين 6 فبراير 2023، وذلك طبقاً للجدول الزمني لاختيار القيادات الجامعية.

يذكر، أنه سيتم تحديد موعد المقابلات للمرشحين لمنصب رؤساء الجامعات بعد اجتماع لجنة البت فى الطعون وإعلان القائمة النهائية.