رئيس جامعة بنها يبحث تطورات العمل داخل الأستوديو التعليمي

ترأس الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها اجتماع مجلس إدارة الأستديو التعليمي، لمناقشة تطورات العمل، وذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وشيرين شوقى أمين عام الجامعة، وأعضاء مجلس الإدارة.

ووجه رئيس جامعة بنها، خلال الاجتماع، بأهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانات التقنية الحديثة المتوفرة بالأستديو في خدمة الطلاب والعملية التعليمية، من خلال إنتاج مواد تعليمية تفاعلية وبثها إلكترونيًا تطبيقًا لسياسة التعليم الهجين والتعليم عن بعد.

الأستديو مجهز بوحدات تصوير ومونتاج حديثة

وأكد «سوسة»، أن الأستديو مجهز بوحدات التصوير والمونتاج الحديثة اللازمة لمساعدة أعضاء هيئة التدريس على إنتاج موادهم المرئية والسمعية بشكل رقمي احترافي، والمساعدة في تدريب الطلاب، وتنمية مواهبهم، ومهاراتهم، وتعزيز روح الإبداع والابتكار لديهم، مما يساهم في إعداد خريجين قادرين على التعامل مع التقنيات الإعلامية الحديثة بشكل احترافي.

من جانبه، قال الدكتور تامر سمير إن الاجتماع ناقش عرض المقررات التعليمية التي تم الانتهاء من تسجيلها بالاستوديو التعليمي، إضافة إلى إطلاق مجموعة من الدورات التدريبية داخل الاستوديو التعليمي ، وكذلك تفعيل بروتوكول الهيئة الوطنية للإعلام ، مشيرا الى أن الاستديو سيكون نقلة نوعية في مجال التدريب العملي لطلاب الجامعة حيث سيوفر فرصة للتفاعل مع الطلاب، وتدريبهم، وتعليمهم بأحدث الأجهزة والأدوات المستخدمة في المجال الإعلامي.

لجنة قيادات جامعة بنها تستقبل المتقدمين للوظائف القيادية

في سياق متصل، عقدت لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها اجتماعاتها، لإجراء المقابلات مع العاملين المتقدمين للمناصب القيادية بالجامعة، وهي التجديد لوظائف أمين العام الجامعة، وأمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومدير عام المدن الجامعية، ومدير عام المكتبات.

واستمعت اللجنة، برئاسة رئيس الجامعة، إلى مقترحات وأفكار المتقدمين لشغل هذه الوظائف وطريقة إدارتهم للقطاعات التي تقدموا لشغلها ورؤيتهم لتطويرها، وسرعة إنجاز الأعمال، والقدرة علي إتخاذ القرارات وحل المشكلات.

وأكد «سوسة»، أن اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية يتم من خلال اللجنة التي تم تشكيلها لتقييم المتقدمين لشغل هذه الوظائف طبقا للمعايير اللازمة لاختيار الأكفأ والأنسب منهم، لشغل المناصب القيادية بالجامعة.