«الإدارية العليا» تصدر حكما برفض تحويل محل ملابس لمطعم بالقاهرة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكما انتهت فيه إلي عدم جواز نظر دعوى لتحويل مبنى في أحد أحياء القاهرة من محل ملابس إلى مطعم، لأن هناك حكما قد صدر بالرفض من قبل في ذات الموضوع.

قالت المحكمة، إن الطاعنة سبق لها أن أقامت الدعوى رقم 47642 لسنة 68 ق أمام محكمة القضاء الإداري، اختصمت فيها محافظ القاهرة ورئيس حي غرب القاهرة بصفتهما، وطلبت الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر برفض تغيير النشاط الوارد بالترخيص رقم 1700 القاهرة ليصبح مطعم بدلاً من بيع ملابس.

رفض الطعن

وبجلسة 16/11/2016 قضت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا وقد بنت المحكمة قضائها على أن أوراق الدعوى خلت من ثمة ما يفيد قيام المدعية باتخاذ الإجراءات الواجب اتخاذها لنقل الترخيص، موضوع التداعي، باسمها ، بل أن الثابت من الأوراق أن المدعية تقدمت بطلبها لتغيير النشاط الصادر به الترخيص بعد انقضاء ما يزيد عن أربع سنوات من تاريخ توثيق التنازل الصادر لها عن الترخيص، دون نقل الترخيص باسمها وهو إجراء يلزم اتخاذه قبل تقديمها بطلب لتغيير النشاط .

قرار جهة الإدارة صحيح

ومن ثم يكون قرار الجهة الإدارية المطعون عليه برفض طلب المدعية تغيير النشاط قد صدر قائما على سببه المبرر له قانونا، بالاضافة إلى أن هناك حكم صادر في دعوى سابقة بنفس الموضوع بذات الطلبات.